Как «Зенит» провел тренировку в 30-градусную жару. Видео
14:31
«Зенит» представил видео тренировки во время сборов. Как отмечается, команда работала в 30-градусную жару. Отрабатывались комбинации, был проведен мини-турнир.
«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2020/21.
В первом туре предстоящего сезона «Зенит» сыграет с «Химками», во втором туре команда Сергея Семака встретится с «Ростовом».
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