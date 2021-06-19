Как «Зенит» провел тренировку в 30-градусную жару. Видео

«Зенит» представил видео тренировки во время сборов. Как отмечается, команда работала в 30-градусную жару. Отрабатывались комбинации, был проведен мини-турнир.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2020/21.

В первом туре предстоящего сезона «Зенит» сыграет с «Химками», во втором туре команда Сергея Семака встретится с «Ростовом».