«Уфа» завершила предсезонный сбор в Москве победой над «Балтикой»
14:26
«Уфа» обыграла «Балтику» в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора в Москве — 2:0.
В составе уфимцев отличились Александр Саплинов и Гамид Агаларов.
«Уфа» завершила первый предсезонный сбор в Москве. Второй сбор команда проведет в Австрии.
В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в Тинькофф РПЛ.
Товарищеские матчи. Клубы
«Балтика» — «Уфа» — 0:2 (0:0)
Голы: Саплинов, 58 (0:1). Агаларов, 81 (0:2).
19 июня. Москва. Стадион «Октябрь».
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