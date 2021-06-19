«Уфа» завершила предсезонный сбор в Москве победой над «Балтикой»

«Уфа» обыграла «Балтику» в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора в Москве — 2:0.

В составе уфимцев отличились Александр Саплинов и Гамид Агаларов.

«Уфа» завершила первый предсезонный сбор в Москве. Второй сбор команда проведет в Австрии.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в Тинькофф РПЛ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Балтика» — «Уфа» — 0:2 (0:0)

Голы: Саплинов, 58 (0:1). Агаларов, 81 (0:2).

19 июня. Москва. Стадион «Октябрь».