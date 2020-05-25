РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Как мы скучали, «Спартак». Умяров — о возобновлении тренировок

22:04
Наиль Умяров и Доменико Тедеско. Фото Андрей Фетисов
Наиль Умяров и Доменико Тедеско. Фото Андрей Фетисов
Теги:

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал новый пост в Instagram. 19-летний российский футболист показал фотографии с тренировки красно-белых.

«Как мы скучали, «Спартак», — написал в Instagram Умяров.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. В сезоне-2019/20 хавбек провел 13 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15394
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир