«Как мы скучали, «Спартак». Умяров — о возобновлении тренировок
22:04
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал новый пост в Instagram. 19-летний российский футболист показал фотографии с тренировки красно-белых.
«Как мы скучали, «Спартак», — написал в Instagram Умяров.
Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. В сезоне-2019/20 хавбек провел 13 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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