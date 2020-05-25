Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал новый пост в Instagram. 19-летний российский футболист показал фотографии с тренировки красно-белых.

«Как мы скучали, «Спартак», — написал в Instagram Умяров.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. В сезоне-2019/20 хавбек провел 13 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.