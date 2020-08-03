Как коронавирус появился в «Динамо»? Версия президента РПЛ

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как заболел динамовский футболист.

— Клубам надо требовательнее относиться к себе. Понятно, что это сложно. У всех есть семьи, жены, девушки, родители. Кто-то куда-то к ним едет. У Александра Валерьевича Дюкова была идея не до конца сезона посадить игроков на базы, а хотя бы на месяц. Но и это оказалось неосуществимым.

— Про «Динамо» рассказывали так — сначала там все было хорошо, а потом Москву открыли, и жены поехали на шопинг...

— Один игрок действительно заразился от жены, а потом они ездили на тренировки на одной машине. Вот и все, — сказал Прядкин. (Игорь Рабинер).

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.