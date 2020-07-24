Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос об отношении к президенту РПЛ Сергею Прядкину.

— Клубы голосовали за его кандидатуру, за продление контракта. Вижу, что клубы ему доверяют. После возобновления чемпионата возник ряд вопросов к Сергею Геннадьевичу. Были претензии со стороны «Ростова». В данном случае понимаю эмоциональную реакцию. У него были хорошие шансы получить путевку в Лигу чемпионов. Это, скорее, эмоции. Вины Сергея Геннадьевича тут не вижу. (Александр Бобров)