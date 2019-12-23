Как голосовал Доменико Тедеско при определении лучшего игрока России
17:30
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поставил на первое место полузащитника «Локомотива» и сборной Польши Гжегожа Крыховяка. Также в пятерку вошли: Георгий Джикия («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»).
Выбор Доменико Тедеско. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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