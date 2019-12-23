Как голосовал Доменико Тедеско при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поставил на первое место полузащитника «Локомотива» и сборной Польши Гжегожа Крыховяка. Также в пятерку вошли: Георгий Джикия («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»).