Как Дзюба и Кокорин расслабляются после тренировок? Артем все показал

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем официальном Instagram опубликовал видео того, как он с другим нападающим петербургской команды Александром Кокориным соревнуется в бросании бутылок в мусорку.

В ходе зимних сборов петербуржцы проведут пять товарищеских матчей: соперниками станут катарский «Аль-Увайнах» (21 января), «Зальцбург» (25 января), люксембургский «Дюделанж» (1 февраля), «Кайрат» (17 февраля) и минское «Динамо» (22 февраля).