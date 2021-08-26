Стукалов: «Что разбирали, оттуда и прилетело»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

— К сожалению, в середине первого тайма мы допускали ошибки, которые не имели права допускать. Обсуждали, что команда «Крылья Советов» еще с ФНЛ славится своими быстрыми ответными атаками. К сожалению, у нас не было баланса. Две-три атаки мы пропустили, получили гол и плюс стандартное положение. Мы разбирали на теории, что соперник больше разыгрывает три в два. Что разбирали, оттуда и прилетело. Второй тайм мы начали активно. Задача была забить быстрый гол. Удалось забить быстрый мяч и случилось удаление, после чего соперник глубоко сел. У нашей команды были опасные моменты, но не смогли забить еще, — цитирует тренера сайт «Уфы».

— В первом тайме, по сравнению с прошлыми матчами, у «Уфы» было очень много потерь. Эти потери приводили к опасным атакам «Крыльев». Как можете объяснить это?

— Пока что сложно это объяснить. Надо спокойно посмотреть, разобраться. Если говорить по горячим следам, то правильно заметили, что были потери и быстрые вылеты у соперника. То, о чем мы говорили, так игра и складывалась, к сожалению.

— Журналисты заметили, что без Иванова «Уфа» хуже контролирует мяч. Как можно исправить эту ситуацию?

— Безусловно, если человек такого уровня выпадает, это сложно. Потому что конструктив, который был от него, его сейчас нет, потому что Камилов и Фищенко игроки скорее оборонительного плана. Для нас это потеря. Вообще для нас любой игрок, которые выпадает — это потеря, потому что у нас не такой большой состав.