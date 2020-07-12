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Кафельников заявил, что это худший «Спартак» на его памяти

08:16
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Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал игру красно-белых в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

«Только не убеждайте меня, что есть какой-то «заговор» против «Спартака»! — написал Кафельников в Twitter. — С такой игрой и таким подбором игроков можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда худшая на моей памяти».

Единственный мяч в свои ворота в этой игре забил Павел Маслов. «Спартак» занимает десятое место в РПЛ, имея в активе 33 очка.

Сочи — Спартак

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KYevgeni/status/1282033378162868230

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