Кафельников заявил, что это худший «Спартак» на его памяти

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал игру красно-белых в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

Только не убеждайте меня,что есть какой-то «заговор» против Спартака! С такой игрой и таким подбором игроков,можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда худшая на моей памяти?? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 11, 2020

«Только не убеждайте меня, что есть какой-то «заговор» против «Спартака»! — написал Кафельников в Twitter. — С такой игрой и таким подбором игроков можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда худшая на моей памяти».

Единственный мяч в свои ворота в этой игре забил Павел Маслов. «Спартак» занимает десятое место в РПЛ, имея в активе 33 очка.