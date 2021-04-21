Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о возможном возвращении Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

«Вопрос: будет ли руководство клуба заинтересовано в нем? У него может получиться в «Спартаке». Почему нет? Вон, Промес вернулся и играет достойно! Второй раз вошел в одну реку. Хочу ли я его возвращения? Почему нет? Я точно не против» — сказал Кафельников «СЭ».

Ранее агент итальянского специалиста Андреа Д'Амико заявил, что Каррера готов вернуться в Россию.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года, вместе с красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны. 19 апреля 56-летний итальянец был уволен из «Бари», где работал с февраля 2021 года.

(Владислав Флегонтов)