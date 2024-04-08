Кафанов рассказал, в чем заключается феномен Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поздравил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. 8 апреля футболисту исполнилось 38 лет.

«Игорь Акинфеев — незаурядная личность в нашем футболе. Хочу пожелать ему радовать своей игрой болельщиков и специалистов как можно дольше! Желаю ему простого семейного счастья. Феномен Акинфеева заключается в его редком таланте, трудолюбии и футбольном интеллекте. Не всем удается реализовать то, что не каждому дается. Игорь из этого божьего дара выжимает максимум того, что можно! Вчерашняя длинная передача, после которой армейцы забили гол в две передачи против «Факела» — просто футбольный шедевр! Сколько голов забито после его передач. Он лучший в России по исполнению длинных передач», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Акинфеев является воспитанников ЦСКА, за команду он выступает с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.