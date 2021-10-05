Кафанов рассказал, как «Рубин» не отпустил Рыжикова в «Спартак» Карпина
08:30
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, как в 2010 году «Спартак» хотел приобрести у «Рубина» голкипера Сергея Рыжикова.
— Помню, «Спартак» как раз во времена Валерия Карпина как главного тренера хотел у нас из Казани купить Сергея Рыжикова за 10 миллионов евро, и это были просто сумасшедшие деньги.
— Как удержали?
— Глава Татарстана Минтимер Шаймиев сказал: «Дайте ему такую же зарплату, как в «Спартаке». Дали. Больше таких денег за вратарей в России никто никому не предлагал.
В то трансферное окно «Спартак» приобрел Александра Беленова и Андрея Диканя.
Полностью вторую часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»
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