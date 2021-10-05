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Кафанов рассказал, как «Рубин» не отпустил Рыжикова в «Спартак» Карпина

08:30
Сергей Рыжиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Рыжиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, как в 2010 году «Спартак» хотел приобрести у «Рубина» голкипера Сергея Рыжикова.

— Помню, «Спартак» как раз во времена Валерия Карпина как главного тренера хотел у нас из Казани купить Сергея Рыжикова за 10 миллионов евро, и это были просто сумасшедшие деньги.

— Как удержали?

— Глава Татарстана Минтимер Шаймиев сказал: «Дайте ему такую же зарплату, как в «Спартаке». Дали. Больше таких денег за вратарей в России никто никому не предлагал.

В то трансферное окно «Спартак» приобрел Александра Беленова и Андрея Диканя.

Полностью вторую часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

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Игорь Рабинер все материалы автора

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