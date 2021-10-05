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Кафанов рассказал, чем советские вратари отличаются от нынешних

08:12
Даниил Худяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Худяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, чем советские голкиперы отличаются от нынешних.

— Во-первых, в СССР не было тренеров вратарей, — отметил Кафанов. — Такая профессия отсутствовала в принципе. Поэтому голкиперы умели самостоятельно все анализировать, тренироваться, давать себе нагрузку. Далее — не нужно было хорошо играть ногами, потому что можно было брать мяч в руки после паса назад. Сейчас из-за этого тренировочный процесс в корне поменялся.

Советские вратари тренировались намного больше нынешних. В настоящее время не делается и половины той работы, которая происходила тогда. Но это и не нужно. Того, что есть сейчас, хватает, если работаешь постоянно. Образно говоря, раньше в литровую бутылку наливали три литра, а сейчас — литр. Раньше были сборы по 25 дней с тремя тренировками в день, а сейчас — по 12-14 дней с двух- и одноразовыми занятиями.

Кулаками играли здорово, тренировали этот элемент, и мячи летели до центра поля. А почему лучше играли на линии ворот? Потому что на всех тренировках выкладывали мячи на линии штрафной, и били, били, били по 100-200 ударов. И вратарей было не четыре, а два.

Полностью вторую часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

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Игорь Рабинер все материалы автора

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