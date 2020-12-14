Кафанов отметил игру Песьякова в матче против «Ахмата»

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0) отметил игру голкипера ростовчан Сергея Песьякова.

— Сергей Песьяков в седьмой раз в сезоне сыграл без пропущенных мячей. Следите за этой статистикой?

— За этой — нет, но вратари сами считают свои «сухари». Мы смотрим на количество проведенных матчей, — приводит слова Кафанова пресс-служба «Ростова».

— В начале игры Песьяков выручил команду после непростых ударов. Как прокомментируете его действия?

— В тех эпизодах он сыграл так, как и должен был сыграть вратарь такого уровня.

— По ходу второго тайма не было ощущения, что решающую роль в матче сыграют стандарты?

— В этом матче мы заработали совсем немного стандартов. Но в тот момент, когда назначили штрафной в конце матча, подумал, что это может быть наш шанс выиграть сегодня.

— Как ваш вратарский коллектив воспринял возвращение Сергея в стартовый состав?

— Без преувеличения, наш коллектив как одна семья. Песьяков — самый старший из ребят. За микроклимат всегда отвечает самый опытный вратарь и тренер. У нас такая обстановка, что они втроем идут на тренировку, обратно, ждут друг друга, поддерживают. У нас сложился отличный коллектив, как по мастерству, так и по атмосфере. Редко такое встретишь, на моей практике это впервые.