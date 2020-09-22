К матчу с «Рубином» готовятся 14 футболистов «Ротора»

Игроки и тренеры «Ротора» готовятся к матчу 9-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде. Игра должна состояться на «Волгоград Арене» 27 сентября в 20.00, сообщает сайт клуба.

В распоряжении главного тренера Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть ребята из молодежки. По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться, находящиеся на самоизоляции члены команды.