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К матчу с «Рубином» готовятся 14 футболистов «Ротора»

12:23
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Игроки и тренеры «Ротора» готовятся к матчу 9-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде. Игра должна состояться на «Волгоград Арене» 27 сентября в 20.00, сообщает сайт клуба.

В распоряжении главного тренера Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть ребята из молодежки. По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться, находящиеся на самоизоляции члены команды.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=10468

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