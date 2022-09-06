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6 сентября, 19:42

Тарханов: «Если новый тренер придет и вытащит «Факел», отставка Василенко будет оправдана»

Тарханов прокомментировал отставку Василенко с поста главного тренера «Факела»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал отставку Олега Василенко с поста главного тренера воронежского «Факела».

«Руководители обращают внимание на результат. Они на четырнадцатом месте — поэтому такое решение. Кто туда теперь придет? Юран? Ну, он же говорил, что скоро возглавит клуб РПЛ. Я «Факел» смотрел, когда он еще в ФНЛ играл. Тогда они мне не очень понравились. В РПЛ у них что-то получалось, что-то нет. Все хотят, чтобы из ничего было что-то. Отсюда такая спешка. Но, если в Воронеж придет Сергей Юран и команда начнет добиваться результата, значит, они все сделают правильно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее «Факел» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды, Олегом Василенко. Временно исполняющим обязанности будет Дмитрий Пятибратов.

По информации «СЭ», новым главным тренером команды станет Игорь Черевченко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-esli-novy-j-trener-vy-tashhit-fakel-otstavka-vasilenko-budet-opravdana/

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1.80

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
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29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Сергей Юран
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Александр Тарханов
Олег Василенко
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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