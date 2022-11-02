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Сегодня, 12:05

Губерниев: «Черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о словах Миодрага Божовича, что немецкие специалисты разрушили «Локомотив».

«А вот здесь знаменитый тренер по плаванию Божович абсолютно прав. И тут же проблема не в немцах, а в тех, кто их приглашал в «Локомотив». И вот с них нужно спрашивать. Получается так: черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния, а разгребать будет Нагорных», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Божович в интервью «РБ» высказался о проблемах в московском «Локомотиве».

«Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-russkie-boleyut-za-nemtsev-kotory-e-vas/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Дмитрий Губерниев
3
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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 11
П
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