Губерниев: «Черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о словах Миодрага Божовича, что немецкие специалисты разрушили «Локомотив».

«А вот здесь знаменитый тренер по плаванию Божович абсолютно прав. И тут же проблема не в немцах, а в тех, кто их приглашал в «Локомотив». И вот с них нужно спрашивать. Получается так: черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния, а разгребать будет Нагорных», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Божович в интервью «РБ» высказался о проблемах в московском «Локомотиве».

«Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.