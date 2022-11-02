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Сегодня, 11:51

Терюшков опроверг информацию о его участии в деятельности «Химок»: «Полная глупость!»

Терюшков опроверг информацию о его участии в деятельности «Химок»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию в Telegram-каналах о том, что новый генеральный директор клуба Николай Оленев отчитывается перед ним о ситуации в клубе.

«Это полная глупость! Он когда-то работал в моей системе, но сейчас ничего такого нет. Это стереотипное мышление! Человек работает в другом месте и отчитывается перед своим работодателем. Было бы неправильно и некорректно, если бы он отчитывался передо мной», — сказал Терюшков «СЭ».

Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Химки
Роман Терюшков
5
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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 5
И К Ж
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 14 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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