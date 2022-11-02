Терюшков опроверг информацию о его участии в деятельности «Химок»: «Полная глупость!»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию в Telegram-каналах о том, что новый генеральный директор клуба Николай Оленев отчитывается перед ним о ситуации в клубе.

«Это полная глупость! Он когда-то работал в моей системе, но сейчас ничего такого нет. Это стереотипное мышление! Человек работает в другом месте и отчитывается перед своим работодателем. Было бы неправильно и некорректно, если бы он отчитывался передо мной», — сказал Терюшков «СЭ».

Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.