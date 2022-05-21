Лучший джокер чемпионата — легионер «Ахмата»

Мохамед Конате отметился забитым голом, выйдя на замену в матче последнего тура чемпионата против «Краснодара» (1:1). Нападающий «Ахмата» вышел на первое место в списке лучших джокеров чемпионата, обогнав трех игроков «Зенита», динамовца Константина Тюкавина и партнера по атаке Сенана Себаи. Ранее он успешно выходил на замену во встречах с «Химками» (4:1, дубль) и «Крыльями Советов» (1:0, гол). (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по голам после выхода на замену в чемпионате-2021/22