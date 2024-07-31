«Зенит» запустил сезонную кампанию-2024/25

«Зенит» запустил сезонную кампанию-2024/25.

В ней чемпионы России сделали акцент на свои традиционные сине-бело-голубые цвета.

«Новый сезон — всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас — в сезон столетия «Зенита». Все в наших цветах», — говорится в сообщении на официальном сайте невского клуба.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 после 2 туров с 6 очками. Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ в шести предыдущих сезонах.