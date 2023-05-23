Изидор хочет покинуть «Локомотив»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор летом намерен уехать в европейский чемпионат этим летом, сообщает «Чемпионат».

«Изидор рассчитывал на приостановку контракта по правилу ФИФА, но в связи с новыми поправками, которые ФИФА приняла в понедельник, 22 мая, он не сможет этого сделать. Теперь его уход из клуба возможен только за деньги», — добавил источник «Чемпионата».

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил шесть голов и отдал один результативный пас. В составе «Локомотива» он играет с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.