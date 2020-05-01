«Из «Зенита» меня никто не выгонял». Нобоа рассказал, почему перешел в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему покинул «Зенит».

— Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть, — цитирует Нобоа bobsocer.ru. — Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы. Когда же «Зенит» приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось.

Еще раз подчеркну: я ушел из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в «Сочи», я подумал: «А почему нет?» Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе — все это я потерял, когда получил травму.