Из колонии, куда перевели Кокорина и Мамаева, сбежали заключенные

Заключенные Дмитрий Власов и Сергей Лисовицкий сбежали из исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, где пребывают нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Лисовицкий и Власов осуждены по статье 228 УК РФ.

​Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

"В колонии можно играть в футбол, работать, научиться шить. Не думаю, что Кокорин с Мамаевым надломятся"