"Из клуба выходили на позитиве". Охранник – о компании Кокорина и Мамаева перед избиением Соловчука

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
– Видели, как они себя вели в клубе? – вопрос адвоката Бушманова.
– Нет.
– А после?
– На позитиве, все хорошо. Ни к кому претензий не предъявляли.
– Вы немного по-разному отвечали на вопросы об ударе водителя. Можете подробнее о результатах удара?
– Не было результатов. Стоят люди, все произошло быстро.
– Почему уверены, что водитель первый начал?
– Они стояли ко мне спиной. Я не видел до этого никаких ударов. Все произошло быстро.
– Но вы сделали вывод, что именно он сделал первый удар?
– Они выходили из клуба абсолютно адекватные, и тут удар.
– Агрессия была?
– Не было. Они спокойно выясняли, почему водитель их обозвал.
– Соловчук оправдывался?
– Я подумал, что да. Я подумал, что он накосячил, раз оправдывается. Он не пытался отойти никуда.
– Что было там?
– Стояла компания, я не концентрировался на одном человеке. (Дмитрий Зеленов)