Иванович рассказал о травме Дзюбы

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча с «Локомотивом» (0:0) ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Артема Дзюбы. 31-летний форвард пропускал матч из-за повреждения.

— Дзюбы не хватало? — вопрос Ивановичу.

— Не только Дзюбы. Мы готовились все сборы одним составом, а вышли другим. Дзюба — лучший бомбардир чемпионата, хотя мы могли забить и без него. Надеюсь, он скоро вернется и поможет нам.

— Вы в курсе, что с Артемом?

— Думаю, все знают, что с ним. У Артема повреждение, которое он получил в товарищеской игре. А сколько он будет отсутствовать, вопрос не ко мне. (Дмитрий Зимин)