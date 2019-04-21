Иванов обслужит матч "Зенит" - "Динамо"

Стали известны бригады арбитров, который будут работать на матчах 24-го тура премьер-лиги. Встречу между "Зенитом" и "Динамо" обслужит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

24 апреля (среда)

"Ростов" - "Локомотив": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Ахмат" - "Краснодар": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Рубин" - "Уфа": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА - "Анжи": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Зенит" - "Динамо": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

25 апреля (четверг)

"Енисей" - "Оренбург": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Крылья Советов" - "Урал": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

"Арсенал" - "Спартак": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

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