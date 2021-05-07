«Сочи» — «Ротор»: прямая трансляция матча РПЛ
7 мая в пятницу «Сочи» на своем поле сыграет с «Ротором» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» — 14-я строчка и 21 балл.
Следить за матчем «Сочи» — «Ротор» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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