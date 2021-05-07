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«Сочи» — «Ротор»: прямая трансляция матча РПЛ

18:00
Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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7 мая в пятницу «Сочи» на своем поле сыграет с «Ротором» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» — 14-я строчка и 21 балл.

Следить за матчем «Сочи» — «Ротор» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Ротор»

Сочи — Ротор

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