Итоги заседания исполкома РФС. На нем приняли новый лимит на легионеров РПЛ

В среду, 26 июня, в Москве состоялось очередное заседание Исполкома РФС, сообщает пресс-служба организации. На нем, в частности, был введен новый лимит на легионеров. С сезона-2020/21 ограничений по иностранцам на поле не будет, лимит будет касаться только заявки: не более 8 иностранцев.

- утвердить программу финансовой помощи региональным федерациям и их объединениям на 2019 г.;

- ввести в чемпионате России по футболу среди команд клубов РПЛ, начиная со спортивного сезона 2020/21 гг. действие лимита "легионеров", устанавливаемого по максимальному количеству таких игроков в соответствующей основной заявке команды футбольного клуба на сезон - восемь;

- ввести в чемпионате, начиная со спортивного сезона-2020/21, минимальное количество "доморощенных игроков" в заявке каждого клуба-участника на сезон - четыре, при этом под "доморощенным игроком" понимать футболиста, который в возрасте от 15 лет (или начало сезона, во время которого игроку исполняется 15 лет) до 21 года (или конец сезона, во время которого игроку исполняется 21 год) был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в клубе, включившим его в заявку для участия в Чемпионате, или спортивной школе такого футбольного клуба. В случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых футболистов соответственно уменьшается.