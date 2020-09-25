РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Зенит» предложил за де Пауля 25 миллионов евро. «Удинезе» хочет 35

20:55
Родриго де Пауль. Фото -
Родриго де Пауль. Фото -
Теги:

«Удинезе» готов продать полузащитник Родриго де Пауля. Однако итальянский клуб хочет получить за 26-летнего аргентинца 35 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Ни один из клубов-претендентов не готов платить такую сумму. Самое высокое предложение сделал «Зенит», который готов выложить за хавбека 25 миллионов. В российском клубе считают цену за игрока завышенной.

В минувшем сезоне де Пауль провел 35 матчей за «Удинезе», забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир