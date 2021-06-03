Заседание суда по жалобам на приговор Кокорину и Мамаеву перенесено

Начало заседания второго кассационного суда общей юрисдикции, на котором 3 июня должны рассмотреть жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на апелляционный приговор Мосгорсуда, перенесено с 10:00 на 16:00.

«Суд принял решение перенести заседание на 16 часов в связи с неявкой Виталия Соловчука», — заявила РИА Новости адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Ранее стало известно, что второй кассационный суд общей юрисдикции 3 июня рассмотрит жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев попали в скандальную историю. Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 31 июля 2020 года оба футболиста прибыли на заседание по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.