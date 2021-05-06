Семак — о чемпионстве «Зенита»: «Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от третьего чемпионства подряд.
«Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение. Весь сезон ты несешь определенную ношу, довольно тяжелую. И когда понимаешь, что можно частично ее сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны — тренироваться и играть.
Каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра непохожи на любые другие — это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Но мы должны думать о том, как сделать так, чтобы команда играла лучше, и выполнять свою работу хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории, а также третье подряд.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-06-sergey-semak-v-ostavshikhsya-matchakh-u-nas-odna-zadacha-pobezhdat.htm
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