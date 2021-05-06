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Семак — о чемпионстве «Зенита»: «Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение»

13:14
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от третьего чемпионства подряд.

«Эйфории не было, скорее было некоторое напряжение. Весь сезон ты несешь определенную ношу, довольно тяжелую. И когда понимаешь, что можно частично ее сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны — тренироваться и играть.

Каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра непохожи на любые другие — это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Но мы должны думать о том, как сделать так, чтобы команда играла лучше, и выполнять свою работу хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и завоевал восьмое чемпионство в своей истории, а также третье подряд.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-06-sergey-semak-v-ostavshikhsya-matchakh-u-nas-odna-zadacha-pobezhdat.htm

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