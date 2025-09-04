Полузащитник ЦСКА Глебов заявил, что хочет повторить скоростной рекорд Бэйла

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов признался, что ставит перед собой цель повторить скоростной рекорд бывшего полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

— Ты называл себя самым быстрым игроком в ЦСКА — разгонялся до 36,5 км/ч. И добавлял, что Бэйл рядом: его максимум — 36,9 км/ч. Тебе важно его обогнать?

— Есть такая цель, конечно. Понимаю: скорость не то качество, которое просто развить. Но возможно: в Европе же занимаются взрывной работой. А я как раз не взрывной. Пока этим не занимаюсь: есть риск травмы, а я пока не уверен в своих игровых минутах и не так хорошо знаю свой организм. Нужно провести стабильный сезон, — цитирует Глебова Sport24.

Глебов перешел в академию ЦСКА из челябинского «Сигнала» в 2020 году. Он дебютировал за основную команду армейцев 5 марта 2023 года в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

В сезоне-2025/26 19-летний Глебов забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,5 миллиона евро.