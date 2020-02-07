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Источник: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиардов рублей в качестве спонсорской поддержки

15:04
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Стала известна сумма, которую выделит банковская группа ВТБ в качестве спонсорской поддержки московскому «Динамо», сообщает «РБ-Бизнес».

По сведениям источника, сумма по соглашению составит 4,2 млрд рублей (60 млн евро). Договор заключен 28 января 2020 года и рассчитан на год.

В апреле 2019 года ВТБ приобрела 99,9961% акций «Динамо» за 1 рубль, взяв при этом на себя обязательства по реструктуризации долга клуба в размере 5,3 млрд рублей.

После 19 матчей «Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vtb-vy-platit-fk-dinamo-4-2-mlrd-rublej-po-sponsorskomu-kontraktu/

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