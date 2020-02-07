Источник: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиардов рублей в качестве спонсорской поддержки

Стала известна сумма, которую выделит банковская группа ВТБ в качестве спонсорской поддержки московскому «Динамо», сообщает «РБ-Бизнес».

По сведениям источника, сумма по соглашению составит 4,2 млрд рублей (60 млн евро). Договор заключен 28 января 2020 года и рассчитан на год.

В апреле 2019 года ВТБ приобрела 99,9961% акций «Динамо» за 1 рубль, взяв при этом на себя обязательства по реструктуризации долга клуба в размере 5,3 млрд рублей.

После 19 матчей «Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.