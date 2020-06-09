Источник: у «Ньюэллз Олд Бойз» нет претензий к «Спартаку» по трансферу Понсе. Разбирательство идет с «Ромой»

Генеральный директор «Ромы» Гвидо Фиенга пытается договориться с клубом «Ньюэллз Олд Бойз» по поводу условий трансфера аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе в московский «Спартак», сообщает Telegram-канал «Дай ударить».

По договору между итальянцами и аргентинцами, последним был положен процент с последующей перепродажи нападающего (40 процентов).

В итоге процент «обошли» дополнительным трансфером вратаря Андреа Романьоли, за которого красно-белые заплатили 2,4 миллиона евро.

Аргентинцы начали разбирательство через юристов, готовя документы для подачи в ФИФА. Клуб из Росарио настаивает на компенсации в 2,4 миллиона евро, тогда как «джаллоросси» пытаются сбить цену до 1,5 миллионов.

При этом к «Спартаку» аргентинская сторона не имеет никаких претензий.