Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:41

Источник: Сутормин может покинуть «Зенит» зимой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.

По информации источника, сам игрок не против такого варианта развития событий в связи с отсутствием игровой практики. Отмечается, что в 29-летнем футболисте заинтересованы четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Армейцы хотели приобрести Сутормина еще летом, однако «Зенит» в итоге решил не отпускать полузащитника.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за петербургскую команду в РПЛ, отметившись 2 голевыми передачами, и еще 4 игры в FONBET Кубке страны. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2025 года.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601718-sutormin-mozhet-pokinut-zenit-zimoy-k-futbolistu-proyavlyayut-aktivnyy-interes-chetyre-kluba-rpl
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Игнатьев назвал боевым матч ЦСКА и «Ростова»
Защитник «Ростова» Терентьев — о матче с ЦСКА: «В такую погоду только в детстве во дворе было весело играть»
«Динамо» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча
Игнатьев обвинил игроков «Спартака» в поражении от «Ахмата»
Зиньковский уверен, что Беришу удалили бы в матче со «Спартаком», если бы он коснулся Абаскаля
Смородская считает, что Джикии не стоит уходить из «Спартака» в случае увольнения Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Ростова» Терентьев — о матче с ЦСКА: «В такую погоду только в детстве во дворе было весело играть»

Игнатьев назвал боевым матч ЦСКА и «Ростова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости