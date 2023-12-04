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Игнатьев назвал боевым матч ЦСКА и «Ростова»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Ростов» в рамках 17-го тура РПЛ.

«В такую погоду, конечно, тяжело играть, но жизнь футбольная прекрасна разными примерами. Бывали матчи, когда поле заливалось дождем, и практически было невозможно играть. В подобных случаях на первый план выходят другие качества — боевые, в первую очередь. С другой стороны, все те люди, которые отвечают за проведение матча, должны понимать, что надо делать в подобной ситуации. В конце года все знают свой календарь, и если вы не согласны играть в декабре в снежную погоду, то перед тем, как одобрить проект календаря, вы должны об этом сказать. А не говорить об этом тогда, когда мы с этим сталкиваемся», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Матч прошел 3 декабря в Москве и проводился в условиях сильнейшего снегопада. ЦСКА на данный момент с 28 очками занимает 4-е место в чемпионате России. «Ростов» набрал 20 очков за 17 матчей и идет на 10-й строчке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/04/21848341.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
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