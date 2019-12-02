Источник: суд оштрафовал восьмерых фанатов «Спартака»
15:15
В Санкт-Петербурге утром начались суды по задержанным в субботу фанатам «Спартака», информирует Telegram-канал «Мутко против».
Все они проходят по статье 20.31 — нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Суд оштрафовал восьмерых фанатов красно-белых, которые были задержаны после матча молодежных команд «Спартака» и «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Шестеро из них должны будут заплатить государству по 3 тысячи рублей. Еще двое — по 5 тысяч.
Питер в осаде. Происшествия с фанатами перед матчем «Зенит» — «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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