Мостовой: «Уровень российского футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что изменение лимита на легионеров в РПЛ не скажется на уровне футбола.

«Мне абсолютно все равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и все знают. Мне даже неприятно это обсуждать. А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», — приводит Sport24 слова Мостового.

В четверг, 8 декабря, в РФС заявили, что на данный момент не видят оснований для пересмотра лимита на легионеров.