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Источник: Стало известно расписание первого тура РПЛ после паузы

13:45
Логотип РПЛ. Фото nakanune.ru.
Логотип РПЛ. Фото nakanune.ru.
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По информации Metaratings.ru, РФС и РПЛ определили предварительное расписание 23-го тура Тинькофф-чемпионата России. Он станет первым после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

По данным источника, в стартовом матче 23-го тура РПЛ, который состоится 19 июня, встретятся «Сочи» и «Ростов». Проведение игры запланировано на стадионе «Фишт».

В субботу, 20 июня, пройдут еще три игры: «Урал» примет «Рубин», «Арсенал» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» встретится с «Оренбургом».

В воскресенье, 21 июня, состоятся четыре матча чемпионата России: «Крылья Советов» — «Ахмат», «Уфа» — «Тамбов», ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо». Время начала матчей будет определено позднее.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/stalo-izvestno-raspisanie-pervogo-tura-rpl-posle-vozobnovleniya-chempionata/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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