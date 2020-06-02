Источник: Стало известно расписание первого тура РПЛ после паузы

По информации Metaratings.ru, РФС и РПЛ определили предварительное расписание 23-го тура Тинькофф-чемпионата России. Он станет первым после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

По данным источника, в стартовом матче 23-го тура РПЛ, который состоится 19 июня, встретятся «Сочи» и «Ростов». Проведение игры запланировано на стадионе «Фишт».

В субботу, 20 июня, пройдут еще три игры: «Урал» примет «Рубин», «Арсенал» сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» встретится с «Оренбургом».

В воскресенье, 21 июня, состоятся четыре матча чемпионата России: «Крылья Советов» — «Ахмат», «Уфа» — «Тамбов», ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо». Время начала матчей будет определено позднее.