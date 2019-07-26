Источник: "Спартак" вернулся к кандидатуре Гуса Тила

После отказа от идеи приобретать у ПСВ 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро, "Спартак" заинтересовался голландским вундеркиндом АЗ Гусом Тилем, сообщает AD.nl.

Вместе с тем уточняется, что о намерениях самого полузащитника относительно перехода в "Спартак" пока ничего не известно. Весной московский клуб уже интересовался голландцем, но трансфер так и не состоялся.

В составе основного состава АЗ 21-летний Тиль провел 95 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт футболиста с голландским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 6 миллионов евро.