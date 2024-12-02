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Сегодня, 21:40

Источник: «Спартак» рассматривает Сильянова для укрепления правого фланга обороны

Алина Савинова
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«Спартак» в зимнее трансферное окно намерен укрепить правый фланг обороны, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, одним из вариантов является защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Отмечается, что из-за текущего лимита на легионеров на эту позицию пока рассматриваются только игроки с российским паспортом.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщал, что футболист красно-белых Даниил Хлусевич, который выступает на месте правого защитника, может продолжить карьеру в московском «Динамо».

По итогам 17 туров РПЛ «Спартак» с 34 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
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ЦСКА – Рубин
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Ростов – Пари НН
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Локомотив – Химки
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Зенит – Кр. Советов
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Динамо Мх – Факел
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Алексей Батраков

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Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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