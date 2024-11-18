Хлусевич может перейти в «Динамо» из «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщил колумнист «СЭ» Максим Никитин.

Отмечается, что 23-летний футболист хочет покинуть «Спартак», поскольку недоволен своей ролью в составе красно-белых. В свою очередь, к нему проявляет интерес «Динамо». Бело-голубые рассматривают Хлусевича на замену Эли Дасе, с которым клуб не будет продлевать контракт.

Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в РПЛ и ФОНБЕТ Кубке России, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года.