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Сегодня, 16:09

Защитник «Фамаликана» Риччели не перейдет в ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Риччели (справа).
Фото Global Look Press

Агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника португальского «Фамаликана» Риччели, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе 25-летнего защитника в ЦСКА.

Ранее издание Record сообщало, что «Фамаликан» согласился отпустить защитника Риччели в ЦСКА на правах аренды с обязательством выкупа за 5 миллионов евро. Сделка могла быть завершена при предоставлении российским клубом банковских гарантий.

«Фамаликан» не будет продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры завершены", — сказал Малалвольта «СЭ».

Риччели в этом сезоне провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 5 миллионов евро.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.

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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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