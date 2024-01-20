Защитник «Фамаликана» Риччели не перейдет в ЦСКА

Агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника португальского «Фамаликана» Риччели, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе 25-летнего защитника в ЦСКА.

Ранее издание Record сообщало, что «Фамаликан» согласился отпустить защитника Риччели в ЦСКА на правах аренды с обязательством выкупа за 5 миллионов евро. Сделка могла быть завершена при предоставлении российским клубом банковских гарантий.

«Фамаликан» не будет продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры завершены", — сказал Малалвольта «СЭ».

Риччели в этом сезоне провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 5 миллионов евро.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.