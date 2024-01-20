Ари: «Зенит» в этом году вряд ли выиграет РПЛ. «Краснодар» принесет Галицкому первое чемпионство»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари оценил шансы «Зенита» и «быков» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«В РПЛ может случиться что угодно, но «Зенит» в этом году вряд ли возьмет чемпионство. Я и все футбольные болельщики в России болеют за «Краснодар». В этом году они принесут Галицкому первое чемпионство», — приводит слова Ари Sport24.

«Краснодар» в 18 матчах набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.