Источник: «Спартак» подписал форварда «Бетиса» Виллиана Жозе
Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе подписал контракт со «Спартаком», сообщает журналист ESPN Виктор Моралес.
Ранее появилась информация о том, что московский клуб согласовал условия личного трудового договора с 32-летним бразильским футболистом.
В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».
По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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