Источник: «Спартак» подписал форварда «Бетиса» Виллиана Жозе

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе подписал контракт со «Спартаком», сообщает журналист ESPN Виктор Моралес.

Ранее появилась информация о том, что московский клуб согласовал условия личного трудового договора с 32-летним бразильским футболистом.

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.