Черкасов: «Новая трансферная политика «Зенита» ориентирована на нужды отечественного футбола»
Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о летней трансферной кампании клуба.
На данный момент петербургский клуб подписал четырех российских игроков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.
«С учетом отсутствия необходимости иметь состав плюс-минус соответствующий Лиге чемпионов, я считаю, что такая смена вектора трансферной политики — замечательная практика. Потому что она, во-первых, ориентирована на нужды отечественного футбола, когда в лидирующем по деньгам, возможностям и профессиональным компетенциям клубе появляются наши молодые игроки. Где у них рядом с пока еще хорошими легионерами есть возможность развиваться лучше, чем в других клубах. Вопрос лишь в том, не будут ли они сидеть на лавке», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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