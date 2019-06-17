Источник: "Спартак" планирует приобрести Понсе в случае ухода Зе Луиша или Адриану

"Спартак" собирается приобрести Эсекьеля Понсе в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, информирует Metaratings.ru.

По данным издания, президент клуба Леонид Федун обозначил жесткую установку на летнее трансферное окно, согласно которой в случае продажи кого-то из форвардов - Зе Луиша или Адриану - а потом завершит переход игрока "Ромы" . Агенты Понсе еще два месяца назад предлагали его "Краснодару", но те отказались, так как аргентинец, по мнению руководства клуба, не соответствует уровню "быков".

Кроме Понсе, в шорт-лист "Спартака" входит воспитанник "Краснодара" Николай Комличенко. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, на счету 23-летнего форварда – 24 мяча в 26 матчах.

В минувшем сезоне Понсе играл за афинский АЕК на правах арендны. Нападающий провел за греческий клуб 43 матча, забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи.

"Спартак" близок к покупке Понсе. Им интересовался ЦСКА