"Спартак" близок к покупке Понсе. Им интересовался ЦСКА

По данным "СЭ", 22-летний нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в "Спартак". Сделка может быть завершена уже в самое ближайшее время. Трансфер игрока принадлежит "Роме", но последний сезон он провел в Греции – в АЕК. Ранее римляне отдавали игрока в аренду в "Лилль" и "Гранаду", а приобрели его в 2016 году у аргентинского "Ньюэллс Бойс".

Цена сделки составит порядка 7-8 миллионов евро. Интерес к футболисту проявлял ЦСКА, но запрошенная сумма не устраивала армейцев.

В минувшем сезоне Понсе провел 43 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.

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