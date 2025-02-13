Источник: «Спартак» начал переговоры с «Брагой» о трансфере Саласара, который был на сборе «Зенита»

«Спартак» начал переговоры с «Брагой» о трансфере полузащитника Родриго Саласара, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, красно-белые отказались от кандидатуры Ивана Илича из «Торино» ввиду несоотвествия трансферной стоимости с текущей формой футболиста. В свою очередь, «Брага» приняла решение отозвать Саласара, который уже неделю находится на сборах «Зенита», так как не получила финансовых гарантий от рукводства сине-бело-голубых по оплате трансфера игрока.

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 8 результативных передач.