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Медведев — о кричалках про Соболева: «Это некрасиво!»

Сергей Ярошенко

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес нападающего петербургской команды Александра Соболева.

«Кричалки в адрес Соболева? Насколько я знаю, между собой фанаты договорились, что не надо оскорблять друг друга. Но тем не менее мы слышали не только про Соболева. Зачем? Это некрасиво! Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3. С учетом того, что из Москвы в отличие от Санкт-Петербурга есть дешевые рейсы (в ОАЭ), количество болельщиков «Спартака» на турнире было больше. И тем более печально: вас больше, а вы себя так ведете», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

27-летний Соболев провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ и не отличился голевыми действиями. Он перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года.

Форвард выступал за красно-белых с января 2020 года.

Источник: РБ Спорт
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Александр Соболев
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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Гамид Агаларов
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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