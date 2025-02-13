Медведев — о кричалках про Соболева: «Это некрасиво!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес нападающего петербургской команды Александра Соболева.

«Кричалки в адрес Соболева? Насколько я знаю, между собой фанаты договорились, что не надо оскорблять друг друга. Но тем не менее мы слышали не только про Соболева. Зачем? Это некрасиво! Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3. С учетом того, что из Москвы в отличие от Санкт-Петербурга есть дешевые рейсы (в ОАЭ), количество болельщиков «Спартака» на турнире было больше. И тем более печально: вас больше, а вы себя так ведете», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

27-летний Соболев провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ и не отличился голевыми действиями. Он перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года.

Форвард выступал за красно-белых с января 2020 года.